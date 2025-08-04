Bloomberg: Путину обратит нетерпение Трампа в переговорах на пользу России
Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение своего американского коллеги Дональда Трампа, который регулярно заявлет о необходимости в переговорах, на пользу Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
Как передает агентство, в какой-то момент Трамп может попросту выйти из переговорного процесса по Украине из-за своей нетерпимости. При этом здесь риск существует не только для Киева, но и для его европейских союзников.
«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в сообщении.
По данным издания, скоро Трамп может стать еще более недовольным переговорным процессом. Если же говорить о Путине, то для него это не представляет особой угрозы, ведь ВС РФ продолжают успешно добиваться своих целей.