Bloomberg: Путину обратит нетерпение Трампа в переговорах на пользу России

04 августа 2025, 16:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение своего американского коллеги Дональда Трампа, который регулярно заявлет о необходимости в переговорах, на пользу Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.





Как передает агентство, в какой-то момент Трамп может попросту выйти из переговорного процесса по Украине из-за своей нетерпимости. При этом здесь риск существует не только для Киева, но и для его европейских союзников.





«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в сообщении.