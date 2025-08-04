Британия и НАТО планируют массовую облаву на «теневой флот» с российской нефтью
Спецслужбы Великобритании собираются задействовать союзников по НАТО для развёртывания массовой облавы на «теневой флот» с российской нефтью. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что толчок такой кампании, по замыслу Британии, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. По плану рассматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству.
Такая стратегия, добавили в СВР, развяжет руки Западу в вопросе выбора методов противодействия.
Исходя из этого, речь может идти о задержании в международных водах любых судов, которые покажутся британской разведке подозрительными, с последующим конвоированием их в порты стран НАТО.
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