Британия и НАТО планируют массовую облаву на «теневой флот» с российской нефтью

04 августа 2025, 15:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Спецслужбы Великобритании собираются задействовать союзников по НАТО для развёртывания массовой облавы на «теневой флот» с российской нефтью. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.