Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки
Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после необходимой подготовки на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, на данный момент подготовительная работа не завершена. Только после этого Путин готов провести встречу с Зеленским. К тому же необходимо преодолеть должное расстояние.
«Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние», — сказал журналистам пресс-секретарь.
Ранее Песков отмечал, что на этой неделе может пройти встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Последний посетит Россию 6–7 августа, о чем ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп.