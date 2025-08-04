Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

04 августа 2025, 12:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после необходимой подготовки на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Как отметил Песков, на данный момент подготовительная работа не завершена. Только после этого Путин готов провести встречу с Зеленским. К тому же необходимо преодолеть должное расстояние.





«Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние», — сказал журналистам пресс-секретарь.