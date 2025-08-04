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ТАСС: Спецпосланник Уиткофф посетит Россию 6 августа

Стив Уиткофф (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф должен посетить Россию 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в том числе с американской стороны.



Как рассказали несколько источников, визит Уиткоффа ожидается в среду.

«По плану 6 августа», — подтвердил данный факт еще один собеседник.

Ранее о потенциальном визите Уиткоффа в Москву заявил американский лидер Дональд Трамп. После данный факт прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в ходе своего визита Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Иван Мусатов

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