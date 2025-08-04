ТАСС: Спецпосланник Уиткофф посетит Россию 6 августа

04 августа 2025, 14:07

Стив Уиткофф (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф должен посетить Россию 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в том числе с американской стороны.





Как рассказали несколько источников, визит Уиткоффа ожидается в среду.





«По плану 6 августа», — подтвердил данный факт еще один собеседник.