Bloomberg: российские подлодки были замечены вблизи берегов Великобритании

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За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило», известные также как «Варшавянки», дважды проводили операции в Ирландском море.
Великобритания была вынуждена усилить меры по защите своих территориальных вод, о чём сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, американские военные также следят за действиями российского флота в этом районе. Подлодки класса «Кило» могут нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что вызывает беспокойство в Британии.
В последние годы британские и ирландские СМИ уже писали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединённого Королевства.
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«Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод. Масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее», — говорится в материале.
Кроме того, американские военные также следят за действиями российского флота в этом районе. Подлодки класса «Кило» могут нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что вызывает беспокойство в Британии.
В последние годы британские и ирландские СМИ уже писали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединённого Королевства.
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Мира Полтева