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На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.
«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — сказал секретарь, добавив, что политики рассмотрят вопросы о двусторонних отношениях государств.
До этого Орбан отмечал, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.
Также он говорил, что, если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах, украинский конфликт закончится. По словам премьер-министра, «рано или поздно начнутся переговоры России и США», а европейской стороне стоит подумать, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».
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Никита Кротов