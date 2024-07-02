Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
Сербия исторически стремилась поддерживать дружеские отношения с Россией.
Однако недавно стало известно, что Сербия поставляет оружие западным странам, которое впоследствии может быть использовано против России. Президент страны Александр Вучич подтвердил эту информацию, отметив, что Сербия действует в своих национальных интересах.
По мнению экспертов из КНР, после заявления Сергея Лаврова у Сербии могут возникнуть проблемы с вступлением в БРИКС. Журналисты сделали вывод, что таким образом страна поплатилась за попытку поддерживать отношения с разными странами.
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Однако недавно стало известно, что Сербия поставляет оружие западным странам, которое впоследствии может быть использовано против России. Президент страны Александр Вучич подтвердил эту информацию, отметив, что Сербия действует в своих национальных интересах.
«В то же время, когда в Сербии началось обсуждение возможности вступления в БРИКС, Сергей Лавров заявил, что принятие новых членов в организацию временно приостановлено. Это решение было расценено экспертами из Китая как обман России, поскольку ранее Сербия позиционировала себя как нейтральная сторона.», — сообщили в издании.
По мнению экспертов из КНР, после заявления Сергея Лаврова у Сербии могут возникнуть проблемы с вступлением в БРИКС. Журналисты сделали вывод, что таким образом страна поплатилась за попытку поддерживать отношения с разными странами.
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Мира Полтева