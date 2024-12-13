Bloomberg: Россия близка к сохранению военных баз в Сирии

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Российская Федерация находится на пороге подписания соглашения с новыми властями Сирии, что может существенно укрепить её влияние в регионе. Об этом информирует издание Bloomberg.
Отмечается, что соглашение может включать в себя сохранение двух ключевых военных баз — военно-морского порта в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.
Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что данные базы играют важную роль в обеспечении логистического доступа России к государствам Африки и являются единственным российским центром в Средиземном море. Однако существует серьезная проблема: нестабильная политическая обстановка и общественные волнения в Сирии могут стать препятствием для дальнейшей работы этих военных объектов. Сохранение российского военного присутствия в Сирии рассматривается как ключевая цель Москвы.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что данные базы играют важную роль в обеспечении логистического доступа России к государствам Африки и являются единственным российским центром в Средиземном море. Однако существует серьезная проблема: нестабильная политическая обстановка и общественные волнения в Сирии могут стать препятствием для дальнейшей работы этих военных объектов. Сохранение российского военного присутствия в Сирии рассматривается как ключевая цель Москвы.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Дарья Осипова