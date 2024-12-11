Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ. Об этом в своем Telegram-канал написало Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — указано в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог была повреждена котельная, расположенная на улице Циолковского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова