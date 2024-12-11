Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

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В Дамаске царит относительное спокойствие, паники не наблюдается. Многие магазины и кафе продолжают свою работу, а подавляющее большинство жителей предпочли остаться в столице Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя города.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Он заявил, что последние полтора десятка лет научили людей жить в напряжении, это стало нормой жизни. По его словам, желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте, но те, кто хотел уехать, сделали это давно, до нынешней эскалации. Помимо этого, он отметил, что в городе работают кафе и магазины.
Хасан сообщил, что посетителей стало меньше, чем раньше. Он добавил, что главной темой разговоров является будущее Сирии и выборы новой власти. По его словам, движение автомобилей в городе уменьшилось.
Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит», — сказал житель Дамаска Хасан.
Он заявил, что последние полтора десятка лет научили людей жить в напряжении, это стало нормой жизни. По его словам, желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте, но те, кто хотел уехать, сделали это давно, до нынешней эскалации. Помимо этого, он отметил, что в городе работают кафе и магазины.
Хасан сообщил, что посетителей стало меньше, чем раньше. Он добавил, что главной темой разговоров является будущее Сирии и выборы новой власти. По его словам, движение автомобилей в городе уменьшилось.
Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова