Стало известно об эвакуации российских военных из Сирии

Фото: iStock/Zhora Kochegarov
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с эвакуацией российских военных из Сирии, где контроль над территорией установила вооруженная оппозиция. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции он отметил, что Москва активно взаимодействует с теми, кто контролирует ситуацию на местах.
Он также уточнил, что точную информацию о количестве российских солдат, находящихся на территории Сирии, могут предоставить только военные.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Читайте также:
Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе
«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу», — заявил Песков, добавив, что Россия не может игнорировать необходимость контактов с местными силами, так как речь идет о «наших объектах и наших людях в первую очередь».
Он также уточнил, что точную информацию о количестве российских солдат, находящихся на территории Сирии, могут предоставить только военные.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Читайте также:
Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе
Дарья Осипова