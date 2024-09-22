Bloomberg: Россия, КНР и Иран подрывают авторитет США, вытесняя с мировой арены

Фото: сайт Конгресса США
В США нарастает тревога на фоне связи России, КНР и Ирана, и ослабевающего доминирования Вашингтона. Данные публикуют 22 сентября аналитики Bloomberg со ссылкой на сотрудников Белого дома.
«Иран (в отношении России — ред.) сейчас делает именно то, что Вашингтон запретил, и Китай продвигает свою линию. США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны, наряду с Северной Кореей, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию», — пишет издание.
Как считает бывший постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани, влияние США в мире быстро ослабевает.
«Неповиновение (Западу – ред.) официальные лица США и их союзники рассматривают как растущую борьбу, с которой сталкивается Вашингтон по всему миру», — пишет издание.
По мнению аналитиков, Вашингтон вытеснили с военных баз в Африке из-за влияния России и Китая. Мировой авторитет США подрывает и невозможность убедить Израиль и ХАМАС прекратить войну.
Такова реальность, с которой сталкивается президент Джо Байден на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подводят итог аналитики.
«Встреча подчеркнет, что США часто оказываются в проигрыше по мере того, как другие державы набирают влияние», — заявляют эксперты.
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Лия Мурадьян