Страны ООН одобрили «Пакт будущего» вопреки возражениям России

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Страны-участницы ООН в рамках «Саммита Будущего» одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего»). Россия дистанцировалась от консенсуса по этому документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других стран, пишет РИА Новости.
Отмечается, что «Пакт будущего» является ключевым документом проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «Саммита Будущего», который предшествует неделе высокого уровня. В документе обозначены общие формулировки, к примеру, об обязательстве реформы Совбеза ООН о необходимости защиты гражданских лиц в ходе вооружённых конфликтов и придерживаться обязательств по разоружению.
Российскую сторону на саммите представил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что координаторы подготовки текста изначально вписывали в него продиктованные Западом пункты, а спорные моменты накапливались и никак не решались. В конечном счёте никто из членов ООН не доволен итоговым документом.
В связи с соответствующими претензиями к тексту документа России предложила отложить его принятие и продолжить переговоры.
Вершинин добавил, что в случае продолжения продавливания неконсенснусного текста, он от имени России, Белоруссии и Никарагуа предложил внести поправку в проект «Пакта во имя будущего». Она отразила принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Представитель МИД отметил, что Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и управления Верховного комиссара по правам человека.
Всеобщим голосованием рассмотрение этой поправки было отклонено.
Читайте также:
Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего
Лидеры стран QUAD призвали к реформированию Совета Безопасности ООН
В ООН выразили опасения, что Ливан станет «новой Газой»
Российскую сторону на саммите представил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что координаторы подготовки текста изначально вписывали в него продиктованные Западом пункты, а спорные моменты накапливались и никак не решались. В конечном счёте никто из членов ООН не доволен итоговым документом.
В связи с соответствующими претензиями к тексту документа России предложила отложить его принятие и продолжить переговоры.
Вершинин добавил, что в случае продолжения продавливания неконсенснусного текста, он от имени России, Белоруссии и Никарагуа предложил внести поправку в проект «Пакта во имя будущего». Она отразила принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Представитель МИД отметил, что Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и управления Верховного комиссара по правам человека.
Всеобщим голосованием рассмотрение этой поправки было отклонено.
Читайте также:
Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего
Лидеры стран QUAD призвали к реформированию Совета Безопасности ООН
В ООН выразили опасения, что Ливан станет «новой Газой»
Анастасия Чинкова