«Мировой порядок неполноценен»: Макрон призвал ЕС и НАТО переосмыслить связи с РФ

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы переосмыслить свое отношение с Россией. Это заявление французский лидер сделал в ходе международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже 22 сентября.
«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, подумав о мире на этом континенте», — транслирует заявление Макрона Елисейский дворец.
Французский лидер задумался, что Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО. По его мнению, все страны должны сосредоточиться на «новом мировом порядке».
«Наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые возникли в впоследствии», — сказал Макрон.
По мнению президента Франции, мир стоит на пороге технологической революции.
Читайте также:
Трамп заявил, что в случае проигрыша не будет баллотироваться в 2028 году
На выборах в Шри-Ланке победил Анур Кумар Диссанаяке
«Возможности победить не существует»: Британцы указали Западу два выхода из украинского конфликта
Лия Мурадьян