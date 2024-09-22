«Возможности победить не существует»: Британцы указали Западу два выхода из украинского конфликта

Фото: istockphoto/ValleraTo
У Запада есть только два пути выхода из украинского кризиса — выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Запад должен осознать, что для него не существует возможности победить в этом конфликте», — сказал Меркурис.
По мнению эксперта, геополитическое поражение неизбежно, но союзники киевского режима еще могут выбрать масштабы своего проигрыша.
«Вопрос в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией», — сказал аналитик.
По оценке эксперта, второй вариант проигрыша поставит под удар весь мир, человечество и жизнь на Земле в целом. Но «таков выбор», подвел итог политэксперт.
Читайте также:
Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего
В России назвали причину отказа Украины от переговоров в 2022 году
В Кишинёве прошёл марш против вступления Молдавии в Евросоюз
Лия Мурадьян