Украина получит свыше миллиарда долларов от Всемирного банка

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Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов для выплаты пенсий и зарплат гражданам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат, поддержку беженцев и прочие расходы госбюджета, стоящие в приоритете.
По словам премьера, большую часть средств (1,086 миллиарда долларов) направило правительство Японии. Остальная сумма поступила от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что Украина крайне зависима от поддержки извне, поэтому постоянно рассчитывает на финансирование со стороны Запада.
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По словам премьера, большую часть средств (1,086 миллиарда долларов) направило правительство Японии. Остальная сумма поступила от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.
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Анастасия Чинкова