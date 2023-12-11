На Украине заявили о желании многих депутатов досрочно сложить полномочия

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Большое количество депутатов хотят досрочно покинуть Верховную Раду, сложив полномочия, но им не позволяют этого сделать. Такое заявление сделал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает ТАСС.
«На самом деле число людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы не отпускаем уже людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать», — заявил Арахамия, комментируя уход с поста трех депутатов.Он также отметил, что парламентарии должны работать до конца и принимать законы, необходимые стране. Лидер фракции также допустил то, что через время регламент Верховной рады может быть изменен. В нем хотят снизить минимально необходимое количество депутатских фракций и групп с 17 до 14-15 человек для работы парламента в том же структурном режиме до избрания нового созыва.
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