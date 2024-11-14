Bloomberg: США до конца ноября хотят ввести санкции против России и КНДР

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США до конца ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи к концу ноября», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив.
После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источник.
По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.
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