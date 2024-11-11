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Санкции, введенные уходящей администрацией президента США Джо Байдена, позволяют России продавать на мировом рынке энергоносители. Об этом заявил американский сенатор Билл Хагерти в эфире телеканала CBS. По его словам, Соединенные Штаты больше не находятся в позиции силы.
«Все усложнилось, потому что Америка не стоит на позиции силы. Причина в том, что Россия в полной мере обеспечена финансированием благодаря политике (Байдена — прим.ред.), которая позволяет ей продавать энергоносители», — посетовал он.Сенатор также добавил, что санкции уходящей администрации против России помогли Китаю, который снова может конкурировать с США, имея преимущество в стоимости энергоносителей.
Ранее бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявлял, что Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими, усиливая свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.
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