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Bloomberg: США добиваются смягчения формулировок относительно РФ в рамках G7

Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

США настаивают на смягчении формулировок в отношении России в итоговом коммюнике глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки». Об этом пишет Bloomberg.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — пишут в агентстве.

Встреча глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» должна пройти на следующей неделе в Канаде. Штаты предлагают смягчить риторику в отношении РФ, а также отказаться от упоминания санкций против России. При этом американская сторона настаивает на ужесточении формулировок касающихся Китая.

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Российская армия сжигает сбегающую из Курской области колонну техники ВСУ
08 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/dr_evil

Российские военные сжигают колонну техники ВСУ, которая пытается сбежать из Курской области на фоне начавшегося наступления ВС РФ. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Колонна техники ВСУ пытается бежать из Суджи, её сжигает армия России», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 марта солдаты ВС РФ начали наступление по всем участкам Курской области. Ряд бойцов ВСУ ведут переговоры о сдаче плен. Группа Аида спецназа «Ахмат» назвала начавшиеся бои «финальным сражением за Курскую область».

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Стало известно об отказе Ирана от переговоров с США по ядерной сделке
Хаменеи отказался вести переговоры по ядерной сделке из-за эгоизма США
08 марта 2025, 22:27

Фото: istockphoto/Racide

Иран не желает вести переговоры с американской стороной по ядерной сделке, поскольку Вашингтон заботится только о собственных интересах. Об этом заявил журналистам глава исламской республики аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит телеканал SNN.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал Хаменеи.
Он добавил, что у Запада двойные стандарты, а это является «позором цивилизации».

В качестве примера, верховный лидер Ирана заметил, что нельзя признавать преступления нацистов во времена Второй мировой и при этом отрицать преступления Израиля в Газе.

Президент США Дональд Трамп писал в соцсетях в пятницу, что направил Ирану предложение о переговорах, однако постоянное представительство исламской республики при ООН проинформировало, что ничего не получало.

Ранее сообщалось, кого попросил Трамп быть посредником в переговорах с Ираном.

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В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России
NYT: Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы
08 марта 2025, 15:12

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, информирует New York Times.
По данным источника, на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить Штаты от Европы. В материале говорится, что сейчас Европа находится в шоке, поскольку перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.

Напомним, осложнения в отношениях Европы и США начались после вступления Дональда Трампа в должность американского лидера.

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Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ
NYT: суд в Миссури оштрафовал КНР на $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19
08 марта 2025, 12:50

Фото: istockphoto/Ladanifer

На 24 миллиарда долларов суд штата Миссури оштрафовал Китай за сокрытие информации о коронавирусе. Об этом пишут обозреватели New York Times.
«В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе — прим. ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов», — сказано в публикации.
Авторы отметили, что иск подала генпрокуратура штата весной 2022 года.

Судья Стивен Лимбо считает, что действия китайской стороны помешали оперативно отреагировать на вспышку вируса в Штатах, не позволив закупить нужное количество защитных средств для медиков.

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне отметил, что власти республики не признали судебное решение.

Ранее стало известно, о чем заговорили на Западе.

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На Западе заговорили о давлении Трампа на Россию
Hill: Трамп наконец-то начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию
08 марта 2025, 09:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на РФ. Об этом пишет издание The Hill.
Уточняется, что речь идет об угрозах очередных санкций в адрес Москвы. Согласно информации источника, угрозы республиканского политика в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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#санкции
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#дональд трамп
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