Bloomberg: США добиваются смягчения формулировок относительно РФ в рамках G7

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США настаивают на смягчении формулировок в отношении России в итоговом коммюнике глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки». Об этом пишет Bloomberg.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — пишут в агентстве.
Встреча глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» должна пройти на следующей неделе в Канаде. Штаты предлагают смягчить риторику в отношении РФ, а также отказаться от упоминания санкций против России. При этом американская сторона настаивает на ужесточении формулировок касающихся Китая.
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Иван Мусатов