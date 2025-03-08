Стало известно об отказе Ирана от переговоров с США по ядерной сделке

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Иран не желает вести переговоры с американской стороной по ядерной сделке, поскольку Вашингтон заботится только о собственных интересах. Об этом заявил журналистам глава исламской республики аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит телеканал SNN.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал Хаменеи.Он добавил, что у Запада двойные стандарты, а это является «позором цивилизации».
В качестве примера, верховный лидер Ирана заметил, что нельзя признавать преступления нацистов во времена Второй мировой и при этом отрицать преступления Израиля в Газе.
Президент США Дональд Трамп писал в соцсетях в пятницу, что направил Ирану предложение о переговорах, однако постоянное представительство исламской республики при ООН проинформировало, что ничего не получало.
Ранее сообщалось, кого попросил Трамп быть посредником в переговорах с Ираном.
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Никита Кротов