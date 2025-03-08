На Западе заговорили о давлении Трампа на Россию

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на РФ. Об этом пишет издание The Hill.
Уточняется, что речь идет об угрозах очередных санкций в адрес Москвы. Согласно информации источника, угрозы республиканского политика в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.
Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
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Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
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Екатерина Коршунова