В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России

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Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, информирует New York Times.
По данным источника, на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить Штаты от Европы. В материале говорится, что сейчас Европа находится в шоке, поскольку перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.
Напомним, осложнения в отношениях Европы и США начались после вступления Дональда Трампа в должность американского лидера.
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Напомним, осложнения в отношениях Европы и США начались после вступления Дональда Трампа в должность американского лидера.
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Екатерина Коршунова