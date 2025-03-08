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В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России

NYT: Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы
Фото: iStock/Dmytro Varavin

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, информирует New York Times.
По данным источника, на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить Штаты от Европы. В материале говорится, что сейчас Европа находится в шоке, поскольку перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.

Напомним, осложнения в отношениях Европы и США начались после вступления Дональда Трампа в должность американского лидера.

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#рф
#дональд трамп
Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ
NYT: суд в Миссури оштрафовал КНР на $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19
08 марта 2025, 12:50

Фото: istockphoto/Ladanifer

На 24 миллиарда долларов суд штата Миссури оштрафовал Китай за сокрытие информации о коронавирусе. Об этом пишут обозреватели New York Times.
«В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе — прим. ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов», — сказано в публикации.
Авторы отметили, что иск подала генпрокуратура штата весной 2022 года.

Судья Стивен Лимбо считает, что действия китайской стороны помешали оперативно отреагировать на вспышку вируса в Штатах, не позволив закупить нужное количество защитных средств для медиков.

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне отметил, что власти республики не признали судебное решение.

Ранее стало известно, о чем заговорили на Западе.

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На Западе заговорили о давлении Трампа на Россию
Hill: Трамп наконец-то начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию
08 марта 2025, 09:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на РФ. Об этом пишет издание The Hill.
Уточняется, что речь идет об угрозах очередных санкций в адрес Москвы. Согласно информации источника, угрозы республиканского политика в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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#политика
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#рф
#переговоры
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Илон Маск поссорился с госсекретарем США
NYT: Маск поссорился с госсекретарём Рубио и министром транспорта Даффи
08 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/rarrarorro

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поругался с госсекретарем США Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно информации издания, Рубио пришел в ярость от того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». Уточняется, что госсекретарь назвал неправдой слова миллиардера о неспособности сократить штат Госдепартамента.

По словам Рубио, более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Затем он предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы потом «устроить шоу с увольнением». Министр транспорта Шон Даффи также недоволен проводимой политикой бизнесмена. Он жаловался, что «молодые специалисты из команды Маска» пытались уволить несколько авиадиспетчеров во время установления причин серии авиакатастроф в Штатах.

Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп опровергает информацию об их конфликте.

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Мишустин освободил от должности замглаву Минэнерго
Премьер-министр Мишустин освободил Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго
08 марта 2025, 03:32

Михаил Мишустин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ. Решение связано с её переходом на новую работу, о чём сообщается в официальном документе.
Найти распоряжение можно на сайте официального публикования правовых актов.

Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года, пройдя путь от начальника отдела до замминистра. По данным ТАСС, её преемником станет Дмитрий Исламов, нынешний заместитель главы думского комитета по энергетике. Он уже участвует в ключевых совещаниях и сопровождает министра в поездках.

Ранее сообщалось, что выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси. Ранее было известно, что тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико. Признаков насильственной смерти замечено не было.

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#энергетика
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«Перспективы очень позитивные»: экономист сделал неожиданное заявление по санкциям против РФ
Экономист Чирков: перспективы возвращения в РФ бизнеса из США очень позитивные
08 марта 2025, 00:23

Фото: iStock/designer491

Американский бизнес показывает существенную заинтересованность в том, чтобы с России были сняты санкции, и его перспективы его возращения в РФ очень позитивные. Об этом заявил доцент ГУУ Максим Чирков. По его словам, Россия, как четвертая экономика мира, крайне важна для иностранных предпринимателей.
«Перспективы возврата в Россию для американских компаний очень позитивные. Это поможет им обогнать европейских конкурентов в тех сегментах, где они традиционно соперничали. В условиях нормальной конкуренции даже доли процентов имеют значение, а потеря нескольких процентов мирового рынка — это серьезный удар», — поделился экономист с «Известиями».
В свою очередь политолог Владимир Шаповалов назвал пустыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России для ускорения старта мирных переговоров. В беседе с RT аналитик указал, что такая риторика вполне в духе американского лидера, который придерживается концепции «кнута и пряника», где первое — ужесточение санкций, а второе — их снятие.
«Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — подчеркнул эксперт.
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