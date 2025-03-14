Bloomberg: США «по-тихому» усилили санкции против России, чтобы склонить к перемирию

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Соединённые Штаты тихо и незаметно ужесточили некоторые антироссийские санкции. Это было сделано для того, чтобы склонить Москву к заключению перемирия на Украине.
Об этом пишет обозреватель информационного агентства Bloomberg Дэниел Флэтли. Автор публикации поясняет, что речь в данном случае идёт об истечении лицензии, которая позволяла российским банкам получать платежи за энергоносители в долларах. Срок её действия истёк 12 марта, а администрация Трампа без лишней огласки не стала её продлевать.
Ранее министр финансов США Скотт Бессен заявлял, что его ведомство без колебаний ввело бы новые санкции против России, чтобы попытаться вынудить её сесть за стол переговоров. Также глава американского Минфина добавил, что президент Дональд Трамп готов «оказывать максимальное давление» на обе стороны, чтобы склонить из к мирному разрешению конфликта.
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Ранее министр финансов США Скотт Бессен заявлял, что его ведомство без колебаний ввело бы новые санкции против России, чтобы попытаться вынудить её сесть за стол переговоров. Также глава американского Минфина добавил, что президент Дональд Трамп готов «оказывать максимальное давление» на обе стороны, чтобы склонить из к мирному разрешению конфликта.
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Александр Бойцов