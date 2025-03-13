Трамп: идея перемирия для России имеет и обратную сторону

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
По словам президента США Дональда Трампа, смысл договоренности с Украиной о прекращении огня может стать выгодным для России, но также иметь и обратную сторону. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего диалога с журналистами в Белом доме.
«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп на выступлении, которое транслировалось на телеканале Fox News.
Этот ответ президент дал на вопрос о перспективах получения согласия на перемирие со стороны РФ.
Ранее сообщалось о разрабатываемом плане по смягчению антироссийских санкций. Обсуждение данного вопроса происходит в окружении Дональда Трампа.
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