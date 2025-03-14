Уолтц: на переговорах по Украине решаются территориальные вопросы

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Советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы и присутствие европейских военных на Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами», — пояснил советник.
Ранее Майк Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве. Последний участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. Это сделано для того, чтобы Дональд Трамп мог принять решение о дальнейших шагах по урегулированию конфликта.
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