В США анонсировали новые санкции против России

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Белый дом анонсировал введение дополнительных санкций против России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, новые меры будут предприняты в рамках стратегии поддержки Украины, которую Джо Байден намерен усилить до окончания своих полномочий, передает РИА Новости.
Среди запланированных шагов уже было объявлено о разрешении на использование Украиной дальнобойных американских ракет для ударов по территории России. Новые санкции станут частью комплексного подхода Вашингтона по увеличению давления на Москву.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО. Также был опубликован план посланника Трампа по Украине.
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«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — подчеркивается в заявлении Салливана.
Среди запланированных шагов уже было объявлено о разрешении на использование Украиной дальнобойных американских ракет для ударов по территории России. Новые санкции станут частью комплексного подхода Вашингтона по увеличению давления на Москву.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО. Также был опубликован план посланника Трампа по Украине.
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Мария Моисеева