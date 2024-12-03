Пентагон сообщил, что США задействовали канал связи с Россией по Сирии

Фото: iStock/ e-crow
Пентагон сообщил, что американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии.
Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что командующий операцией «Непоколебимая решимость» проверил функционирование канала, учитывая близкое расположение американских и российских сил в регионе.
Райдер подчеркнул, что механизм связи используется для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности. Подробности контактов не раскрываются, но представители США заверили, что продолжат поддерживать связь с Россией и другими странами региона для мониторинга ситуации.
Линии связи между Россией и США в военной сфере остаются открытыми с июня 2023 года, когда Райдер также упоминал их важность для предотвращения ошибок при совместных действиях в Сирии.
Ранее «Радио 1» передавало, что сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Читайте также:
В Сирии произошла попытка военного переворота
Асад высказался о ситуации в Сирии
Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
«Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией «Непоколебимая решимость» использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то обстоятельство, что наши силы в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу», — передает слова Райдера ТАСС.
Райдер подчеркнул, что механизм связи используется для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности. Подробности контактов не раскрываются, но представители США заверили, что продолжат поддерживать связь с Россией и другими странами региона для мониторинга ситуации.
Линии связи между Россией и США в военной сфере остаются открытыми с июня 2023 года, когда Райдер также упоминал их важность для предотвращения ошибок при совместных действиях в Сирии.
Ранее «Радио 1» передавало, что сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Читайте также:
В Сирии произошла попытка военного переворота
Асад высказался о ситуации в Сирии
Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
Мария Моисеева