Bloomberg: США заблокировали создание группы для отслеживания соблюдения антироссийских санкций

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Соединённые Штаты отвергли предложение Канады, которая сейчас председательствует в «Большой семёрке», относительно создания специальной группы, функционалом которой должно стать противодействие попыткам обхода антироссийских санкций.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В то же время Вашингтон внёс предложение занять более жёсткую позицию в отношении Китая. По словам аналитиков издания, американцы настаивают на смягчении формулировок относительно России и ужесточению — в вопросах, касающихся КНР.
В частности, американская сторона не собирается использовать само слово «санкции» применительно к России. Кроме того, представителям Белого дома не нравится формулировка о «способности России вести войну» на Украине. Они хотят заменить её на более нейтральную — «получение доходов».
Одновременно Вашингтон настаивает на необходимости прямого упоминания Китая в контексте проблемы морской безопасности. А также просит зафиксировать, что «незаконные морские притязания» КНР создают риск для «жизни и средств к существованию».
Речь идёт о совместном коммюнике G7 по итогам встречи министров иностранных дел стран, входящих в объединение. Саммит пройдёт на предстоящей неделе в Канаде. Итоговый вариант документа по уставу организации должен быть принят единогласно.
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В частности, американская сторона не собирается использовать само слово «санкции» применительно к России. Кроме того, представителям Белого дома не нравится формулировка о «способности России вести войну» на Украине. Они хотят заменить её на более нейтральную — «получение доходов».
Одновременно Вашингтон настаивает на необходимости прямого упоминания Китая в контексте проблемы морской безопасности. А также просит зафиксировать, что «незаконные морские притязания» КНР создают риск для «жизни и средств к существованию».
Речь идёт о совместном коммюнике G7 по итогам встречи министров иностранных дел стран, входящих в объединение. Саммит пройдёт на предстоящей неделе в Канаде. Итоговый вариант документа по уставу организации должен быть принят единогласно.
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Александр Бойцов