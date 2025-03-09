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Европейские чиновники в тайном формате обсуждают свои сомнения в состоянии Владимира Зеленского. Об этом пишет «The Times».
«Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта „очень сильно истощен“, в результате чего ему „грозит опасность принятия неверных решений“», — сообщают в издании.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский высказался о попытках Зеленского сорвать мирные переговоры. По словам чиновника, таким образом глава киевского режима хочет удержать власть в своих руках.
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Иван Мусатов