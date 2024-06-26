Bloomberg: страны НАТО не хотят поддерживать Киев из-за неуверенности в ВСУ

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Некоторые страны-участницы блока НАТО отказываются долгосрочно помогать киевскому режиму, поскольку ситуация на поле боя непредсказуема. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
По информации журналистов, все члены альянса готовы предоставить Украине в этом году около 40 миллиардов евро. Однако есть и такие государства, которые настроены критически, потому что не уверены в успехах боевиков ВСУ в перспективе.
Кроме того, европейским лидерам мешают «политические и юридические препятствия», чтобы подписать долгосрочные обязательства, сказано в материале.
Если учесть все это, альянсу придется ежегодно обсуждать и согласовывать вопросы поддержки Киева, считают обозреватели.
Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке отклонили инициативу о ежегодном выделении Украине 40 миллиардов долларов на оружие. В марте отклонили соответствующее предложение на 100 миллиардов долларов.
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Кроме того, европейским лидерам мешают «политические и юридические препятствия», чтобы подписать долгосрочные обязательства, сказано в материале.
Если учесть все это, альянсу придется ежегодно обсуждать и согласовывать вопросы поддержки Киева, считают обозреватели.
Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке отклонили инициативу о ежегодном выделении Украине 40 миллиардов долларов на оружие. В марте отклонили соответствующее предложение на 100 миллиардов долларов.
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Никита Кротов