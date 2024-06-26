МИД РФ: решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно для России, его не исполнят

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Обвинение в адрес РФ со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей в конвенции в иске Украины по крымскому полуострову является для Москвы юридически ничтожным. Россия не исполнит никаких решений ЕСПЧ, поскольку вышла из Совета Европы в 2022 году после начала спецоперации. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
По словам руководителя департамента многостороннего сотрудничества по правам человека внешнеполитического ведомства Григория Лукьянцева, в РФ действует закон, где говорится, какие решения страна признает, а какие — нет.
Лукьянцев добавил, что для понимания абсурдности решений ЕСПЧ по Крыму, достаточно посетить сам полуостров.
Крым присоединился к России в результате референдума 2014 года.
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«Конечно, не (будем — ред.) признавать», — сказал Лукьянцев.
Лукьянцев добавил, что для понимания абсурдности решений ЕСПЧ по Крыму, достаточно посетить сам полуостров.
Крым присоединился к России в результате референдума 2014 года.
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Никита Кротов