WP: Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции

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Офицеры ВСУ, ставящие под сомнение неадекватные приказы командования удерживать невыгодные позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей. На это жалуются украинские военные.
Как сообщает издание The Washington Post, командиры украинских батальонов и рот подчас высказывают сомнения в разумности приказов удерживать рубежи, когда было бы выгоднее немного отойти и занять более удобные позиции. Их распекают, наказывают и отстраняют от должностей, что подрывает и без того не слишком высокий боевой дух солдат и подрывает доверие к военному руководству, пишут авторы публикации.
Авторы материала приводят слова неназванного украинского военного, который рассказывает, как был свидетелем принятия высокопоставленными офицерами неадекватных решений из-за того, что генералы над ними приказывали сделать именно так, а не иначе.
По его словам, проблема часто заключалась в переносе позиции на 50-100 метров, что могло значительно повысить безопасность положения обороняющихся украинцев, однако следовал приказ ни в коем случае не отступать, что приводило к большим потерям.
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Авторы материала приводят слова неназванного украинского военного, который рассказывает, как был свидетелем принятия высокопоставленными офицерами неадекватных решений из-за того, что генералы над ними приказывали сделать именно так, а не иначе.
«Сложно понять, было это высокомерие или безрассудство», — говорит военнослужащий ВСУ.
По его словам, проблема часто заключалась в переносе позиции на 50-100 метров, что могло значительно повысить безопасность положения обороняющихся украинцев, однако следовал приказ ни в коем случае не отступать, что приводило к большим потерям.
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Александр Бойцов