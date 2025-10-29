Трамп назвал премьера Индии «убийцей, который жаждет драки»

29 октября 2025, 12:36

Bloomberg: Трамп назвал премьера Индии Моди «убийцей, который жаждет драки»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди убийцей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.