Трамп назвал премьера Индии «убийцей, который жаждет драки»
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди убийцей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в южнокорейском городе Кенджу, американский лидер охарактеризовал премьер-министра Индии Нарендру Моди как «очень приятного на вид человека». Однако он также назвал главу индийского правительства «жаждущим драки убийцей».
Трамп предупредил Индию и Пакистан о возможном введении 250-процентных пошлин, объяснив это стремлением урегулировать конфликт между двумя странами.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что Нарендра Моди не принял участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходил в Малайзии с 26 по 28 октября, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом и возможного обсуждения ситуации в Пакистане.
