Трампу не удалось организовать встречу с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп заявил, что не сможет провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Би-Би-Си.
На переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном Трамп отметил, что напряженность между двумя Кореями сохраняется уже долгое время. Он подчеркнул, что хорошо знаком с Ким Чен Ыном, однако стороны не смогли согласовать время встречи. Политик добавил, что надеется найти способ урегулировать ситуацию на полуострове.
Во время переговоров Ли Чжэ Мён подарил Трампу копию древней золотой короны как символ «нового доверия и товарищества между Кореей и США». Завтра американский лидер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
