«Утрачена опора на историю»: В МИД РФ заявили о чудовищных проблемах ЕС

29 октября 2025, 11:13

Мария Захарова заявила о движении Европы по пути саморазрушения

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что европейские государства движутся по пути саморазрушения. Она отметила, что эта проблема имеет множество причин и становится всё более очевидной.