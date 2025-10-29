«Утрачена опора на историю»: В МИД РФ заявили о чудовищных проблемах ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что европейские государства движутся по пути саморазрушения. Она отметила, что эта проблема имеет множество причин и становится всё более очевидной.
По словам Захаровой, если раньше некоторые могли сомневаться в таком курсе Европы, то сейчас ситуация выглядит предельно ясно. Представитель МИД РФ выделила несколько тенденций, которые указывают на саморазрушение.
Первой она назвала милитаризацию — страны ЕС наращивают военные бюджеты, чаще проводят учения и устраивают провокации. Вторая группа проблем касается экономики. Здесь Захарова упомянула энергетический кризис, обнищание европейских экономик и разрушение логистических цепочек.
Третье направление связано с культурными проблемами. Как установила димломат, страны ЕС теряют опору на свою историю и традиции. Кроме того, они сталкиваются с серьёзными проблемами из-за нелегальной миграции.
Читайте также: