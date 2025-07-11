Bloomberg: Трамп 14 июля может объявить о введении новых санкций против России

11 июля 2025, 19:28

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, может объявить о введении новых санкций против России и сообщить о новых поставках вооружения Украине. Такое предположение выдвинул обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, указав на высокую неопределённость относительно позиции Белого дома.