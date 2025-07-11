Bloomberg: Трамп 14 июля может объявить о введении новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, может объявить о введении новых санкций против России и сообщить о новых поставках вооружения Украине. Такое предположение выдвинул обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, указав на высокую неопределённость относительно позиции Белого дома.
Салливан также предположил, что Трамп может коснуться встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.
Журналист отметил, что ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях, поставках и переговорах, или же это ограничится лишь риторикой.
Лишь после этого, добавил Салливан, станет понятно, стоит ли действительно ожидать изменения стратегии США.
Читайте также: