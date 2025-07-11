Политолог раскрыл, почему Трамп не станет вводить новые санкции против РФ

11 июля 2025, 15:16

Политолог Марков: Трамп не станет вводить новые санкции против России

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не станет вводить новые санкции против России. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков.





По его словам, которые приводит «Татаринформ», новые санкции привели бы к полному разрыву отношений между странами, потому Вашингтон ограничится угрозами, но не станет применять реальные меры.

«Я не думаю, что это будут санкции, потому что введение новых санкций против России было бы блокированием отношений. Я думаю, что он будет угрожать возможностью введения санкций, но это все останется на уровне угроз», — предположил собеседник агентства.