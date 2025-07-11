Трамп анонсировал загадочный ответ на удары РФ по Украине
Трамп ответил на вопрос про удары РФ по Украине: скоро что-то произойдет
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «что-то» произойдет после ударов России по Украине. Информацию опубликовал телеканал C-Span.
Ранее республиканец анонсировал некое «важное заявление», с которым он хочет выступить в грядущий понедельник, 14 июля.
«Я знаю о них [об ударах]. Вы увидите, как что-то произойдет», — сказал хозяин Белого дома.В Кремле перед этим подчеркивали, что ждут заявления заокеанского лидера. Трамп также говорил о некоем «маленьком сюрпризе» для Москвы.
Придя к власти, Дональд Трамп обещал завершить украинский конфликт. Еще во время предвыборной кампании он заявлял, что способен сделать это «за сутки». Однако после этого политик корректировал свои слова.