Трамп анонсировал загадочный ответ на удары РФ по Украине

11 июля 2025, 18:44

Трамп ответил на вопрос про удары РФ по Украине: скоро что-то произойдет

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «что-то» произойдет после ударов России по Украине. Информацию опубликовал телеканал C-Span.





Ранее республиканец анонсировал некое «важное заявление», с которым он хочет выступить в грядущий понедельник, 14 июля.



