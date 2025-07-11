В Кремле ожидают «важного заявления» Трампа, заявил Песков
Песков: в Кремле ждут важного заявления Трампа, которое он анонсировал
«Важного заявления» американского президента Дональда Трампа ожидают в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о заявлении хозяина Белого дома, которое тот анонсировал на 14 июля.
«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — прокомментировал Песков.Он добавил, что Москва тщательно фиксирует все нюансы в заявлениях республиканца. Накануне президент США говорил о некоем важном заявлении по России, но деталей не раскрыл. Кроме того, Трамп говорил о так называемом «маленьком сюрпризе» для Москвы, подчеркивая, что не станет раскрывать дальнейшие действия в отношении российской столицы.