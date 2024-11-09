Bloomberg: Трамп изменит курс США по Украине и Израилю ещё до инаугурации

Дональд Трамп (Фото: (whitehouse.gov)
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет внешнеполитический курс страны ещё до инаугурации. Прежде всего это коснётся ключевых направлений — Украины и Израиля.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «новый-старый» президент уже формирует новые принципы политики, несмотря на то, что до его официального вступления в должность главы государства остаётся ещё более двух месяцев.
Как сказал бывший чиновник администрации Трампа, вновь избранный президент будет иметь преимущество за счёт сложившегося впечатления, что он будет жёстче Байдена. В публикации отмечается, что, в отличие от Украины, Израиль выиграет от президентства Трампа, так как он является давним союзником Нетаньяху. Он уже намекал, что предоставит Тель-Авиву «больше свободы действий» в подготовке ударов по Ирану, отмечают авторы материала. Что касается Украины, то власти Киева начинают осознавать неизбежность переговоров с Россией.
Читайте также:
Стало известно, что ждет критиков и преследователей Трампа
Планы Трампа по Украине прокомментировали в Польше
Назван третий участник разговора Трампа и Зеленского
Александр Бойцов