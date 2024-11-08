Планы Трампа по Украине прокомментировали в Польше

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Будущий президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, еще не решил, как поступить с Киевом, предположил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», — сказал Косиняк-Камыш.Он добавил, что не следует верить анонимным данным из окружения республиканца. Министр считает, что дискуссия в Вашингтоне по поводу урегулирования кризиса на Украине продолжается.
«Я очень прошу вас быть внимательными к этой информации, внимательно относиться к информации о том, что кто-то из советников... Трампа, кто-то из его окружения без имени и без фамилии предложил те или иные решения», — резюмировал Косиняк-Камыш.
Ранее сообщалось, кто из высокопоставленных польских чиновников открестился от своих слов о Трампе. Речь шла о связях американского политика с Россией.
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Никита Кротов