Стало известно, что ждет критиков и преследователей Трампа

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать мстить всем тем, кто его критиковал и преследовал. Об этом пишет британская газета Mirror со ссылкой на анонимный источник. Также отмечается, что он может атаковать американскую судебную систему в отместку за уголовные дела против него.
«Сейчас Трамп упивается своим успехом и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — заявляет источник газеты.Собеседник издания считает, что в списке целей Трампа могут оказаться бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и даже президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис.
Газета отмечает, что наибольшую тревогу вызывает то, что Трамп может назначить генеральным прокурором Майка Дэвиса, который является ярым противником Демократической партии США.
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