Назван третий участник разговора Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский
В телефонной беседе республиканца Дональда Трампа и Владимира Зеленского участвовал американский бизнесмен Илон Маск, пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, миллиардер при переговорах подчеркнул, что продолжит давать Киеву доступ к Starlink. Авторы материала полагают, что участие Маска в беседе может говорить о важной роли создателя соцсети X в будущей администрации новоизбранного президента США.
По сведениям информаторов, Трамп и Зеленский беседовали примерно полчаса. Республиканец пообещал оказывать поддержку Киеву, однако детали разговора неизвестны.
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По сведениям информаторов, Трамп и Зеленский беседовали примерно полчаса. Республиканец пообещал оказывать поддержку Киеву, однако детали разговора неизвестны.
«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — цитируют журналисты источник.Перед этим стало известно, от чего в любом случае придется отказаться Владимиру Зеленскому.
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Никита Кротов