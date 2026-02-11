Bloomberg: Трамп намерен выйти из торгового соглашения с Канадой и Мексикой

11 февраля 2026, 18:23

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах обсуждает возможность выхода страны из соглашения о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений.