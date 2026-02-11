Bloomberg: Трамп намерен выйти из торгового соглашения с Канадой и Мексикой
Президент США Дональд Трамп в частных разговорах обсуждает возможность выхода страны из соглашения о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений.
По информации агентства, Трамп интересовался у своих помощников, какие аргументы могут помешать такому шагу. При этом собеседники подчеркивают, что президент напрямую не заявлял о намерении выйти из соглашения, которое подписал во время своего первого срока.
В Белом доме назвали разговоры о возможных действиях «беспочвенными спекуляциями» до появления официальной позиции главы государства. Источник отметил, что окончательное решение пока не приняли.
Представитель офиса торгового представителя США Джеймисон Грир, в свою очередь, заявил, что простое продление условий соглашения в редакции 2019 года не соответствует национальным интересам страны. Возможные изменения торговой политики остаются предметом обсуждения внутри администрации.
