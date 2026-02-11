Украина может направить делегацию в Москву на переговоры
Украина рассматривает возможность направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщают украинские СМИ.
Такой вариант обсуждается в рамках поиска путей ускорения переговорного процесса. Официального подтверждения этих планов со стороны украинских властей на момент публикации не приводится.
Отмечается, что гарантами безопасности делегации могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять американского лидера Дональда Трампа. Предполагается, что представителей Украины могут доставить из Киева в Польшу, а затем самолетом направить в московский аэропорт Внуково.
При этом участие главы украинской военной разведки Кирилла Буданова пока остается под вопросом. Другие детали возможной поездки не раскрываются.
