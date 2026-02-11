Глава МИД Аракчи: Иран готов ответить на возможную агрессию США

11 февраля 2026, 15:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия Ирана готова ответить на возможную агрессию США ударами по американским объектам на Ближнем Востоке, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.





По его словам, Иран готов и к дипломатическому урегулированию, и к отражению новой агрессии, поскольку после июньской 12-дневной войны в 2025 году военная готовность страны сильно укрепилась.





«Мы будем себя защищать. Мы стали бы атаковать США, объекты и средства США — все, что у них есть по соседству с нами», — приводит RT слова Аракчи.

«Моя страна, наши вооруженные силы полностью готовы к любому развитию событий. Но я предпочитаю дипломатию», — заключил глава иранского МИД.