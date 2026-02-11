Лавров: Европа хочет разрушить прекрасные отношения Путина и Трампа

11 февраля 2026, 15:08

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом остаются «прекрасными». По его словам, взаимное уважение лидеров помогло сформировать атмосферу для достижения договоренностей.