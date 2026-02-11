Лавров: Европа хочет разрушить прекрасные отношения Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом остаются «прекрасными». По его словам, взаимное уважение лидеров помогло сформировать атмосферу для достижения договоренностей.
Выступая на правительственном часе в Госдуме, министр отметил, что в Анкоридже были достигнуты «конкретные понимания», которые стали результатом личного взаимодействия глав государств. Он подчеркнул, что речь идет не только о дипломатическом тоне, но и о практических договоренностях.
Лавров также выразил мнение, что эти договоренности пытаются подорвать европейские страны и Владимир Зеленский. По его словам, они предпринимают шаги, способные осложнить достигнутый уровень взаимопонимания.
