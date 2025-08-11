Bloomberg: Трамп не будет поставлять оружие Украине, если Киев откажется от мира

11 августа 2025, 16:42

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп перестанет поставлять оружие Украине в том случае, если Киев откажется от мирного соглашения с РФ. Об этом сообщает Bloomberg.





Помимо этого, Трамп начнет угрожать Европе выходом США из НАТО. Такой ультимативный способ добиться сделки связан с тем, что Киев и ЕС приходят в ужас от перспективы территориальных уступок. Как отметило агентство, выбор Аляски для встречи Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным является намеком на то, что у Украины и Европы отсутствуют рычаги давления.





«У Европы было более трех лет на то, чтобы подготовиться к этому моменту, и все равно у нее не хватает военной мощи на то, чтобы поддерживать Украину в одиночку», — говорится в сообщении.