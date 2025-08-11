Bloomberg: Зеленский не хочет утратить территории по итогам встречи на Аляске
Владимир Зеленский не хочет потерять территории по итогам встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что Зеленский и главы европейских государств в спешном порядке проводят онлайн-встречи, чтобы согласовать план действий на случай встречи президентов России и США.
В материале статьи говорится, что они пытаются избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
